Cultura e spettacoli | 19 novembre 2025, 16:31

Alessandro Baricco, Stefania Rocca e Valeria Solarino al Lingotto con "Tucidide. Atene contro Melo"

Martedì 25 novembre. Musiche originali di Giovanni Sollima, eseguite dall’autore con i 100 Cellos diretti da Enrico Melozzi

Un ultimatum del 416 a.C. che risuona come riflessione universale sui rapporti tra forza, diritto, giustizia e libertà. Ideato e scritto da Alessandro Baricco, con musiche originali di Giovanni Sollima, Tucidide. Atene contro Melo porta in scena – martedì 25 novembre alle 20.30 presso l’Auditorium del Lingotto – il celebre dialogo tra Ateniesi e Melii tratto dalla Guerra del Peloponneso del grande storico greco. Insieme agli autori, Stefania Rocca e Valeria Solarino danno corpo e voce agli ambasciatori delle due città, affiancate dai 100 Cellos diretti da Enrico Melozzi: una vera falange orchestrale per una drammaturgia dove suono e racconto si fondono in un’unica, potente narrazione. Una produzione Scuola Holden, che segna un’inedita apertura dei Concerti del Lingotto verso linguaggi che intrecciano parola, scena e musica.

Per info: https://lingottomusica.it/ 

