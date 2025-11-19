Teatro, saltano le date di "Chicago": lo sostituirà il "Mistero Buffo" di Dario Fo

Il Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale comunica che, per motivi tecnico-organizzativi, verrà rinviato a data da destinarsi il debutto dello spettacolo Chicago di John Kander e Fred Ebb, con la regia di Kriszta Székely, programmato al Teatro Carignano

dal 5 all’8 marzo 2026.

Nelle stesse date, e in occasione del centenario della nascita di Dario Fo, tornerà in scena Mistero Buffo, capolavoro del teatro di narrazione, nell’interpretazione di Matthias Martelli e con la regia di Eugenio Allegri. Mistero Buffo sarà il primo di due appuntamenti prodotti dal Teatro Stabile di Torino e dedicati al Premio Nobel: nel mese di maggio, infatti, in coproduzione con il Teatro Stabile dell’Umbria, debutterà al Teatro Cucinelli di Solomeo (PG) Lu Santo Jullàre Francesco, che vedrà protagonista Martelli, affiancato dal regista Leo Muscato, per un nuovo racconto teatrale che rientrerà nell’ambito delle celebrazioni promosse dalla Fondazione Fo Rame e in quelle per gli 800 anni della morte del Santo di Assisi. Lo spettacolo verrà presentato a Torino nell’autunno 2026.

Gli spettatori in possesso di un biglietto o di un tagliando di abbonamento per le repliche di Chicago potranno chiederne la sostituzione, senza costi aggiuntivi, mantenendo data e posto per le recite di Mistero Buffo o scegliendo liberamente tra i titoli in programma del cartellone 2025/26 del Teatro Stabile di Torino, compatibilmente con i posti disponibili. Il cambio dovrà essere effettuato entro giovedì 4 dicembre 2025, presentandosi presso la biglietteria del Teatro Carignano o inviando via email, all’indirizzo biglietteria@teatrostabiletorino.it, il biglietto o il tagliando di abbonamento che deve essere sostituito, specificando la data per cui si chiede la sostituzione.

Per ogni altra richiesta o informazione è possibile rivolgersi alla Biglietteria del Teatro Stabile di Torino (Teatro Carignano, piazza Carignano, 6): telefono: 011 5169555; numero verde: 800 235 333; email: biglietteria@teatrostabiletorino.it. Orario: da martedì a sabato dalle 13 alle 19, domenica dalle 14 alle 19.