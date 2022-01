Torino, una città raccomandata non solo per gli affari ma anche per una visita con familiari, amici o in coppia

Attraversata dal Po, con lo sfondo delle Alpi, Torino non è solo la capitale della FIAT, ma anche sede di grandi musei e monumenti assolutamente da non perdere. E' una città dal fascino unico e ineguagliabile e rappresenta la meta perfetta non solo per gli affari ma anche per una visita con familiari, amici o in coppia.

Nel corso degli ultimi anni Torino ha cambiato volto pur conservando i fasti barocchi del suo centro storico. Una città piacevole e umana, dove, dai caffè storici ai ristoranti slow food, i torinesi coltivano con eleganza una certa arte di vivere. Le strade rettilinee della vecchia Torino, fiancheggiate da palazzi porticati, emanano un fascino discreto, un tantino austero e aristocratico, come il Palazzo Reale, antica residenza dei duchi di Savoia.

Questa città unica nella penisola italiana va scoperta a piedi, passeggiando, scoprendone i passaggi o facendo finta di perdersi nelle sue strade organizzate secondo un tracciato ortogonale. Visitare Torino condurrà il viaggiatore nel cuore di una città sempre in movimento, tra il suo patrimonio architettonico di eccezionale ricchezza, antichi palazzi barocchi e antichi caffè che costeggiano i vicoli della città in dimore principesche e sontuose piazze come Piazza Castello o Piazza San Carlo o la Mole Antonelliana, senza dubbio il simbolo della città. Difficile non menzionare inoltre, i suoi musei come il Museo dell'Automobile, il Museo Nazionale del Cinema, il Museo Egizio, la Pinacoteca o il Museo d'Arte Orientale. Impossibile visitare Torino senza sperimentare il suo gusto per la buona tavola: la gastronomia è un elemento costitutivo dell'identità piemontese, qualcosa che si può apprezzare solo accomodandosi in un qualsiasi ristorante della città. Torino, nonostante il suo passato di metropoli industriale, circondata da dormitori per i lavoratori del Mezzogiorno, è anche una città verde. Con le cime innevate delle Alpi sullo sfondo, la città piemontese, ai piedi di una collina boscosa, è attraversata dal Po. Lungo il fiume, ai margini del centro cittadino, il Parco del Valentino si estende su oltre 40 ettari di prati e boschetti. Ideale nelle giornate di sole per una passeggiata. Ma non è tutto! Impossibile visitare Torino senza andare a Superga, una collina a est di Torino, che si eleva a 670 metri di altezza. La collina offre un magnifico panorama su Torino e sulle Alpi.

Con il bel tempo, si può anche ammirare la maestosità del Monte Bianco. In cima alla collina, troverete la Basilica di Superga, splendido edificio rococò progettato dall'architetto siciliano Filippo Juvara. Se desiderate visitare questa stupenda città, ma non sapete dove trovare hotel a Torino, vi suggeriamo di prenotare presso il B&B Hotel Torino, una delle migliori strutture ricettive economiche della città.