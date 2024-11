Ritrovata dai carabinieri in Barriera di Milano: da cinque giorni non si avevano sue notizie

Da giorni non si avevano notizie di Miriam Gnoni, 30 enne residente in Barriera di Milano. La donna si era allontanata dal quartiere lo scorso giovedì. A lanciare l'allarme la madre Laura Montemurro su facebook.



Come confermato dai carabinieri la ragazza è stata trovata questa mattina nei pressi di un supermercato nel quartiere. Miriam Gnoni, aveva fatto perdere le sue tracce mentre si trovava in via Monte Rosa con la madre. Era vestita con un giubbotto nero e pantalone verde militare. Indizi che hanno permesso ai militari di risalire alla ragazza scomparsa.