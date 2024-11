Incroci più sicuri in via Po: addio anche alle barriere architettoniche

Verranno ristrutturati gli incroci lungo via Po regolati da un semaforo. I lavori, approvati questa mattina dalla Giunta su proposta dell’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta, consentiranno così di completare la sistemazione dello storico asse viario interessato da un grande cantiere che ha riguardato rete elettrica, acquedotto, fognatura e prevede la completa sostituzione dei binari del tram.

I lavori

Nello specifico gli interventi puntano a rendere le intersezioni più sicure per chi è cieco ed ipovedente, ma anche sordo, oltre che per gli anziani. Verranno realizzati nasi pedonali e abbattute della barriere architettoniche agli incroci con le vie Giambattista Bogino, San Francesco da Paola, Montebello e Sant’Ottavio.

Cantiere da 280mila euro

Questi lavori consentiranno di spostare le paline semaforiche, mentre contestualmente Iren adeguerà gli impianti al nuovo Codice della Strada e installerà lanterne a led e avvisatori acustici. La spesa per i lavori è di 280mila euro

"Era per me fondamentale - commenta l’assessora alla Mobilità Chiara Foglietta - completare i lavori di riqualificazione di via Po, intervenendo sugli incroci semaforizzati e con lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche”.