Sanità, Avetta (Pd): "Serve un unico grande hub per i tamponi nella zona Nord di Torino"

Il consigliere regionale Alberto Avetta (Pd) torna con un’Interrogazione sulla vicenda del poliambulatorio di via Del Ridotto, in Borgo Vittoria

“La Regione deve accogliere l’appello dei residenti e dei commercianti del quartiere Borgo Vittoria per la riapertura del poliambulatorio Asl di via Del Ridotto. Dall’inizio di gennaio sono state sospese tutte le attività, le visite specialistiche e i prelievi. Questo sta creando gravi disagi, in particolare tra le persone più fragili, come anziani e disabili, costrette a rivolgersi ad altre strutture pubbliche, oppure, per talune prestazioni, ai centri privati”. Lo afferma il consigliere regionale Alberto Avetta (Pd), che ha presentato un Question time richiamando l’attenzione sulla situazione relativa al quartiere di Borgo Vittoria.