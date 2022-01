Ospedale di Rivoli, cambiano i vertici dei reparti di Urologia e di Ortopedia

Rinnovo ai vertici anche di Ortopedia , con la conferma di Aniello Arbucci come direttore di struttura complessa. Dal 2007 in forze all’Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale rivolese, ne è stato facente funzione dal 1° febbraio 2021 fino al 1° dicembre 2021, quando è stato nominato ufficialmente direttore.

Per tutto il 2020 e il 2021, gli anni della pandemia, ha ricoperto l’Incarico dirigenziale di altissima specializzazione come referente per l’organizzazione dei ricoveri e di sala operatoria per l’Ortopedia e Traumatologia di Rivoli. Nato nel 1975, traumatologo, specializzato in protesica dell’anca e del ginocchio, Arbucci è specificamente impegnato nel management e nell’organizzazione dell’attività di prericovero del paziente ortopedico. Dedica particolare attenzione anche all’attività di divulgazione e prevenzione della salute della popolazione.