Nasce Green Film Lab: tre workshop intensivi in diverse città d'Europa per professionisti del cinema

Nasce Green Film Lab, la nuova attività di training per professionisti del cinema tutta incentrata sulla sostenibilità in ambito produttivo.

Frutto della volontà di promuovere un approccio più green nell’industria audiovisiva del TorinoFilmLab, laboratorio del Museo Nazionale del Cinema, e di Green Film, progetto di Trentino Film Commission, Green Film Lab proporrà una serie di workshop intensivi per produttori, capi reparto e green manager di tutta Europa, ognuno della durata di 3 giorni in diverse regioni e città europee con la collaborazione di fondi regionali europei.

Attraverso un approccio pratico e partecipativo, e lavorando concretamente su progetti di film, i partecipanti impareranno a mettere in pratica le procedure più attuali in termini di risparmio energetico, trasporti, alloggio, vitto, scenografia, gestione e riciclo dei rifiuti e comunicazione, e come ottenere una certificazione per i propri progetti.

Il primo workshop di Green Film Lab si terrà a Trento dal 29 aprile al 1° maggio 2022. Le candidature possono essere inviate fino al 25 marzo.

Seguiranno altri 2 workshop, le cui call si apriranno nei prossimi mesi: il secondo dal 29 al 31 luglio a Palma di Maiorca (Spagna); mentre il terzo dal 14 al 16 ottobre a Sitges (Spagna).

Green Film Lab è un programma di TorinoFilmLab e Green Film, promosso da Museo Nazionale del Cinema e Trentino Film Commission, in collaborazione con EAVE.