Milano-Cortina, la fiamma arriva in Piemonte: date, percorsi ed eventi

Dal 10 al 16 gennaio 2026 la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 attraverserà il Piemonte, coinvolgendo 25 comuni e 4 siti UNESCO.

Ad annunciarlo è la Fondazione Milano Cortina 2026, che ha presentato l’itinerario del Viaggio della Fiamma Olimpica. Un percorso straordinario attraverserà l’intero Paese, esalterà lo spirito italiano e unirà con il passaggio di ogni singolo tedoforo il territorio e le comunità locali, in un momento di grande celebrazione nazionale.

La Fiamma Olimpica verrà accompagnata da due partner d’eccezione: Coca-Cola ed Eni sono, infatti, i Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica che supporteranno questo straordinario momento che segna l’ultimo tratto di strada prima dell’inizio dei Giochi di Milano Cortina 2026. L’intero Viaggio della Fiamma Olimpica sarà arricchito proprio dalle attivazioni e dagli eventi speciali di Coca-Cola ed Eni, che renderanno ogni tappa ancora più coinvolgente e memorabile, trasmettendo energia, emozione e partecipazione lungo tutto il percorso.

Nel dettaglio, la Fiamma Olimpica, dopo aver attraversato la Liguria, farà il proprio ingresso in Piemonte sabato 10 gennaio 2026, fermandosi a Cuneo dove sosterà in Piazza Galimberti. Il giorno successivo, ovvero l’11 gennaio, sarà la volta de La Morra, di Bra e Alba, terre di vini e sapori intensi, immerse nei panorami mozzafiato delle Langhe (sito UNESCO). Dopo Asti, culla di tradizioni contadine, la Fiamma salirà fino al Colle del Sestriere. Nella stessa giornata toccherà anche Moncalieri, per poi illuminare la Palazzina di caccia di Stupinigi (sito UNESCO), terminando il proprio percorso nel cuore di Torino, prima capitale d’Italia, fra eleganza e storia sulle rive del Po.

Ad accompagnare la Fiamma Olimpica in Piemonte ci sarà il content creator Federico Gaggio, che racconterà le bellezze del territorio attraverso i propri profili social e sarà presente alla city celebration di Torino sul palco di Piazza Castello.

Lunedì 12 gennaio 2026, dal capoluogo la Fiamma Olimpica si avventurerà poi verso la Valle d’Aosta attraversando, prima di lasciare il Piemonte, Venaria Reale, con la sua maestosa Reggia, Rivoli, Settimo Torinese e Chivasso, per poi muoversi in direzione del Monte Bianco e trascorrere la notte ad Aosta.

La mattina di martedì 13 gennaio 2026, la Fiamma Olimpica tornerà nuovamente in Piemonte, per toccare i due suggestivi siti Unesco di Ivrea e del Santuario di Oropa, prima di dirigersi verso la tappa di Piazza Martiri della Libertà a Novara, attraversando Biella, Vercelli e Casale Monferrato.

Il giorno successivo, la Fiamma ripartirà da Borgomanero, per poi proseguire verso Gozzano e il Lago d’Orta e dirigersi successivamente verso le incantevoli Isole Borromee. Qui, salutati i comuni di Verbania, Baveno, Stresa e Arona in riva al Lago Maggiore, la Fiamma lascerà nuovamente il Piemonte in direzione di Varese, per tornarvi poi per un’ultima tappa ad Alessandria e a Tortona venerdì 16 gennaio 2026.



Ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segnerà il culmine delle attività nel luogo della city celebration. In occasione dell’arrivo della Fiamma, le città piemontesi coinvolte ospiteranno spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali.

La Fiamma è un simbolo di unità e pace; porta con sé un messaggio universale che trascende confini e differenze, invitando ogni persona a partecipare a un evento di assoluta rilevanza globale. Il suo passaggio rappresenta, infatti, i valori fondamentali del Movimento Olimpico, incarnando i sentimenti di Amicizia, Pace, Speranza e Spirito di Squadra.

Viaggio della Fiamma Olimpica

63 giorni di viaggio, 60 tappe in Italia e 12mila chilometri da percorrere toccando tutte le 110 province della penisola. Il Viaggio inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre da dove, due giorni dopo, inizierà il suo percorso. Sarà a Napoli a Natale e festeggerà il nuovo anno a Bari; il 26 gennaio tornerà invece, dopo 70 anni esatti dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi, a Cortina d’Ampezzo e concluderà il suo tragitto a Milano facendo il suo ingresso allo Stadio di San Siro, la sera di venerdì 6 febbraio 2026.

Il percorso è pensato anche per rendere omaggio al grande patrimonio storico culturale del nostro Paese che vanta il maggior numero di siti UNESCO al mondo: la Fiamma illuminerà molti dei 60 luoghi iscritti nella lista dei patrimoni dell’umanità.

FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026

L’obiettivo della Fondazione Milano Cortina 2026, in accordo con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Città di Milano e di Cortina d’Ampezzo, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia, le Province autonome di Trento e Bolzano, è quello di pianificare, organizzare, finanziare e realizzare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina nel 2026. Istituita il 9 dicembre 2019, la Fondazione Milano Cortina 2026 è guidata dal Presidente Giovanni Malagò e dal CEO Andrea Varnier. I Giochi Olimpici e Paralimpici sono il più grande evento sportivo al mondo, con un impatto mediatico senza precedenti.