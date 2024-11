Ucraina, flash mob in piazza Castello della Comunità russi liberi a mille giorni dallo scoppio della guerra: "Putin non ci rappresenta"

A mille giorni dallo scoppio del conflitto in Ucraina, flash mob questo pomeriggio in piazza Castello a Torino della ‘Comunità dei Russi Liberi’ che in una nota spiega che la manifestazione e’ stata promossa “per chiedere il ritiro delle truppe dall'Ucraina, il processo ai criminali di guerra e il rilascio di tutti i prigionieri politici e di guerra in Russia”.



L’iniziativa torinese si svolgerà in concomitanza alla ‘Marcia contro la guerra’ che si terrà a Berlino e che è stata convocata dai dissidenti russi Yulia Navalnaya, Ilya Yashin e Vladimir Kara-Murza. All’evento di Torino ha aderito anche Europa Radicale.

"Non ci riconosciamo nella guerra iniziata da Putin, illegittimanente al potere nel nostro Paese. Come cittadini russi esigiamo il ritiro immediato e incondizionato delle truppe russe da tutti i territori occupati dell'Ucraina".



Nel tardo pomeriggio, poi, la manifestazione si sposterà nella sede torinese dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta, per scrivere delle lettere ad alcuni prigionieri politici in Russia.