Chi è e cosa fa un avvocato penalista

Esistono molteplici settori del diritto a cui corrispondono le rispettive specializzazioni di avvocati ma troppo spesso si parla solo di avvocato civilista ed avvocato penalista. È vero che sono le due categorie più comuni ed ampie (soprattutto il settore civile) ma non possiamo non includere anche il settore tributario ed amministrativo. Mentre nel settore civile possiamo identificare dei sottosettori come famiglia, societario, fallimentare, condominio ecc. In Italia non esiste un albo specifico per ogni settore. Nel momento in cui si è avvocati, si può patrocinare tanto una causa di divorzio, quanto difendere un soggetto accusato di furto. Ovviamente sta nella professionalità e nell’etica dell’avvocato non accettare incarichi che coinvolgono dei settori a lui non congeniali.

Il diritto penale

Il diritto penale è una branca, o se preferite una derivazione del diritto pubblico che comprende l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano quei comportamenti che lo Stato ha deciso di considerare illeciti e per i quali è prevista una sanzione specifica ai sensi dell'art. 17 c.p. (ergastolo, reclusione e multa, per i delitti; arresto e ammenda per le contravvenzioni).

Da qui possiamo capire che un comportamento è penalmente rilevante se e quando lo Stato decide che lo sia o meno. E questo lo si capisce quando la sanzione che viene scelta per contrastare il fenomeno è quella della reclusione o multa o arresto e ammenda. L'identificazione della norma penale parte dalla conseguenza penale e non dall'oggetto del comando o divieto. Anche perché non tutti i reati sono all’interno del codice penale. Tante fattispecie sono sparse all’interno di molte leggi. Anche il codice della strada, la cui violazione di norma comporta solo una sanziona amministrativa, contiene delle fattispecie costituenti reati.

Una grossa differenza che intercorre tra il diritto civile e il diritto penale è che nel primo il giudice deve decidere se ha ragione Tizio o Caio. Nel processo penale non c’è un vincitore. Da una parte c’è lo Stato che porta avanti le indagini e l’accusa (il suo interesse è quello di evitare che nel proprio territorio e tra i propri consociati si commettano reati) e dall’altra il soggetto ritenuto colpevole.

Cosa fa un avvocato penalista

L’avvocato penalista quindi è colui che ha acquisito una determinata e sufficiente esperienza in ambito del diritto penale e della procedura penale. All’atto pratico rappresenta le persone che sono accusate (indagate o imputate) di aver commesso un reato oppure è dalla parte della vittima al fine di veder riconosciuti i suoi diritti. Nel processo penale un soggetto non può difendersi da solo. Necessita di un avvocato penalista e se ne è sprovvisto lo Stato ne assegna uno di ufficio. La ragione di questa norma consiste nel cercare di fornire all’indagato o imputato il maggior grado di garanzia sulle procedure e sullo svolgimento del processo.

Un avvocato può difendere sia un soggetto accusato di un furto al supermercato che uno accusato di omicidio, non esistono limiti. Esiste solo un limite per poter patrocinare e predisporre ricorsi in Cassazione per la quale serve una specifica abilitazione.

Il processo penale

Il processo penale è disciplinato dal codice di procedura penale e al suo interno contiene ancora molti formalismi che potrebbero sembrare ormai desueti. In realtà, e partendo dall’obbligo per l’avvocato penalista di indossare la toga in udienza (cosa che in civile, quantomeno in primo grado non è più uso) alle varie formule per interloquire con i magistrati, queste formalità rendono il processo penale importante ed all’altezza della funzione che ricopre. Infatti nel processo penale si decide della libertà personale delle persone e non può essere presa sottogamba.