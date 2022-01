Picchiarono un giovane che poi finì in coma, a processo i due aggressori

Era stato picchiato dai due giovani con i quali aveva trascorso la serata in un locale di Torino, finendo poi in coma. Oggi, a Palazzo di giustizia, si è costituito parte civile con l'avvocato Alessandro Praticò all'udienza preliminare dove i suoi aggressioni sono chiamati in causa con l'accusa di lesioni gravi.

L'episodio è dell'estate scorsa e si è verificato, di notte, in una strada del quartiere Borgo San Paolo. Gli imputati, tutti italiani, hanno 32 e 19 anni. Sono difesi dagli avvocati Roberto Mordà e Marco Almondo, che hanno chiesto il rito abbreviato. I retroscena non sono chiari perché il ferito non ricorda nulla: dopo essere stato colpito più volte, era caduto in terra riportando una frattura del cranio.

Un peruviano residente nella zona si era affacciato sentendo la confusione e aveva dato l'allarme; nel frattempo anche uno dei due aggressori aveva chiamato il 118. I pm Paolo Scafi e Virginia Tedeschi hanno derubricato l'accusa da tentato omicidio a lesioni gravi nel corso delle indagini anche alla luce di una consulenza medico legale.