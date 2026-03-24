Cantiere abusivo sequestrato: quattro denunciati a Torre Pellice

È stato sequestrato questa mattina – martedì 24 marzo – un cantiere abusivo in cui due pregiudicati stavano ristrutturando due piani di un immobile senza permessi. È accaduto a Torre Pellice, vicino a piazza San Martino, dopo un controllo congiunto della Polizia locale e l’ufficio tecnico, che hanno trovato al lavoro i due uomini noti alle forze dell’ordine: uno titolare di una ditta edile, l’altro senza regolare contratto di lavoro.

L’intervento non era stato autorizzato perché il progetto di ristrutturazione era stato respinto più volte dall’ufficio tecnico: non rispettava i vincoli paesaggistici a cui è sottoposta l’area in cui si trova l’immobile. Chiamato sul posto dai due uomini, l’architetto responsabile dei lavori ha tentato di dichiararsi estraneo alle attività.

Il professionista, i due uomini e la proprietaria dell’immobile, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Torino e il cantiere è stato sottoposto a sequestro giudiziario. I due operai sono stati denunciati anche perché uno inizialmente si è rifiutato di fornire le generalità ed entrambi le hanno fornite di false. Inoltre, la posizione del lavoratore irregolare sarà portata al vaglio dell’ispettorato del lavoro e degli uffici competenti in materia.