Strade groviera in San Donato: l'asfalto cede e si forma una buca profonda

Un cedimento dell'asfalto ha creato una buca profonda circa 40 centimetri all’angolo tra via Ceva e via Macerata, nel quartiere San Donato. La frattura è ridotta in larghezza ma molto profonda, rappresentando un rischio per le auto che transitano da lì.

Buca transennata

La buca è stata subito transennata per evitare che le auto ci passino sopra e il danno peggiori. Il marciapiede, invece, è danneggiato in più punti anche per colpa di qualche radice che ha frantumato l'asfalto e fuoriesce dalla superficie.

Sul caso sono intervenuti i consiglieri della circoscrizione 4 di Forza Italia, Walter Caputo e Felice Scavone, che denunciano una situazione nota da tempo. "Da un anno - hanno commentato - segnaliamo la necessità di manutenzione dei marciapiedi di via Ceva e il pericolo della strada dissestata, ma secondo il coordinatore ai lavori pubblici non erano una priorità. Ecco il risultato: ora speriamo che il marciapiede non provochi danni ai pedoni".

Strada soggetta ad allagamenti

Come riportato dai consiglieri e dai cittadini, la strada è soggetta ad allagamenti, con grandi pozzanghere che si formano durante la pioggia, e la buca potrebbe essere stata causata proprio dal maltempo del weekend.