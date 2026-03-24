Smontano un’altra Panda pezzo per pezzo, trovata senza portiere né cofano

Un’altra auto completamente smontata, privata delle portiere e di gran parte della parte frontale, è stata ritrovata nelle scorse ore nel quartiere Barriera di Milano, nel tratto compreso tra via Poggio e via Ravizza.

Segnalazione di alcuni residenti

A segnalare la presenza del veicolo, per la precisione una Fiat Panda sono stati alcuni residenti della zona che, notando le condizioni anomale dell’auto, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta in breve tempo una volante della Polizia di Stato.

Gli agenti hanno avviato gli accertamenti del caso, riuscendo a risalire al proprietario del mezzo. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un furto con successivo smontaggio, probabilmente finalizzato al recupero e alla rivendita dei pezzi di ricambio.

Tante le vetture già prese di mira

Un episodio che riaccende i riflettori su un fenomeno già noto in alcune aree della città, dove le auto vengono prese di mira e “cannibalizzate” nel giro di poche ore.

Sul posto è intervenuta anche la consigliera della Circoscrizione 6 di Fratelli d’Italia, Verangela Marino.