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Cronaca | 24 marzo 2026, 16:35

Smontano un’altra Panda pezzo per pezzo, trovata senza portiere né cofano

Ancora un’auto cannibalizzata dai predoni in Barriera di Milano

Smontano un’altra Panda pezzo per pezzo, trovata senza portiere né cofano

Smontano un’altra Panda pezzo per pezzo, trovata senza portiere né cofano

Un’altra auto completamente smontata, privata delle portiere e di gran parte della parte frontale, è stata ritrovata nelle scorse ore nel quartiere Barriera di Milano, nel tratto compreso tra via Poggio e via Ravizza.

Segnalazione di alcuni residenti

A segnalare la presenza del veicolo, per la precisione una Fiat Panda sono stati alcuni residenti della zona che, notando le condizioni anomale dell’auto, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta in breve tempo una volante della Polizia di Stato.

Gli agenti hanno avviato gli accertamenti del caso, riuscendo a risalire al proprietario del mezzo. Secondo le prime ipotesi, si tratterebbe di un furto con successivo smontaggio, probabilmente finalizzato al recupero e alla rivendita dei pezzi di ricambio.

Tante le vetture già prese di mira

Un episodio che riaccende i riflettori su un fenomeno già noto in alcune aree della città, dove le auto vengono prese di mira e “cannibalizzate” nel giro di poche ore.

Sul posto è intervenuta anche la consigliera della Circoscrizione 6 di Fratelli d’Italia, Verangela Marino.

Philippe Versienti

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