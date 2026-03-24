Bambino in monopattino investito mentre attraversa la strada: spavento e corsa al Regina Margherita

Enorme spavento, questa mattina, in via Lessona. Un bambino di circa 5 anni, infatti, è stato investito mentre attraversava la strada all'angolo con via Monte Grappa. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 Azienda Zero che lo hanno soccorso.



In un primo momento le sue condizioni sembravano più preoccupanti, ma poi il piccolo paziente, soccorso in ambulanza, è stato trasportato all'ospedale Regina Margherita con un codice giallo.