Enorme spavento, questa mattina, in via Lessona. Un bambino di circa 5 anni, infatti, è stato investito mentre attraversava la strada all'angolo con via Monte Grappa. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 Azienda Zero che lo hanno soccorso.
In un primo momento le sue condizioni sembravano più preoccupanti, ma poi il piccolo paziente, soccorso in ambulanza, è stato trasportato all'ospedale Regina Margherita con un codice giallo.
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Cronaca | 24 marzo 2026, 14:30
Bambino in monopattino investito mentre attraversa la strada: spavento e corsa al Regina Margherita
L'incidente si è verificato all'angolo con via Monte Grappa. Le condizioni erano apparse subito molto gravi, ma poi è stato affidato ai medici in codice giallo
Enorme spavento, questa mattina, in via Lessona. Un bambino di circa 5 anni, infatti, è stato investito mentre attraversava la strada all'angolo con via Monte Grappa. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 Azienda Zero che lo hanno soccorso.
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