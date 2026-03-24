Allontanato un occupante abusivo del Türck di Pinerolo

Stamattina presto la Polizia locale e i carabinieri hanno fatto un controllo congiunto all’ex merlettificio Türck di corso Piave a Pinerolo per verificare se ci fossero persone che bivaccavano: hanno trovato una persona di origine marocchina e l’hanno allontanato.

A seguire, i vigili hanno fatto un controllo anche all’Area camper nella zona del Parco della Pace: sono stati trovati occupanti abusivi, che riceveranno una sanzione di 150 euro. Tra loro c’è chi ha detto di essere senza casa e di aver trovato lì un luogo dove accamparsi temporaneamente e chi ha detto di essersi dimenticato di fare la comunicazione in Comune.

Per accedere in maniera autorizzata all’area occorre avvisare la polizia locale entro 12 ore dal proprio arrivo con un’email a areacamper@comune.pinerolo.to.it o una chiamata allo 0121 361278, la sosta non può superare le 120 ore consecutive e i 10 giorni non consecutivi, in un mese.

La polizia locale ha anche controllato i locali del vicino ex Circondario della Città metropolitana dove a dicembre era stato trovato un senzatetto. Stavolta non c’erano presenze abusive.

Gli agenti, in mattinata, hanno anche rilevato un incidente stradale, avvenuto verso le 10, tra via Turati e via Chiampo con una persona che è stata trasportata in ospedale.