Aiuti di Stato: la Commissione approva il rinnovo di un regime italiano a sostegno delle imprese attive nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, dell'acquacoltura e dei settori correlati

La Commissione europea ha ritenuto che il rinnovo di un regime italiano a sostegno delle imprese attive nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, dell'acquacoltura e di altri settori correlati, compreso un aumento di bilancio di 500 milioni di €, sia in linea con il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. La Commissione aveva approvato il regime originario (SA.57947) il 15 luglio 2020.

Nell'ambito del regime, l'aiuto assume la forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali e di pagamento, riduzione o abolizione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, cancellazione dei debiti e altre agevolazioni di pagamento. Il sostegno pubblico continuerà inoltre a essere concesso sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti. Lo scopo del regime è far fronte al fabbisogno di liquidità delle imprese e aiutarle a proseguire le loro attività durante e dopo la pandemia.

La Commissione ha constatato che il rinnovo del regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo modificato il 18 novembre 2021. In particolare, per quanto riguarda il sostegno sotto forma di aiuti di importo limitato, il sostegno non supererà 290 000 € per impresa operante nella produzione agricola primaria, 345 000 € per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 2,3 milioni di € per impresa operante in altri settori. Per quanto riguarda il sostegno per i costi fissi non coperti, l'aiuto non supererà i 12 milioni di € per beneficiario. Nell'ambito di entrambe le misure, l'aiuto sarà concesso entro il 30 giugno 2022.

La Commissione ha pertanto concluso che il regime continua a essere necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su tale base la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell'UE sugli aiuti di Stato.

Maggiori informazioni sul quadro temporaneo e su altre azioni della Commissione per fronteggiare l'impatto economico della pandemia di coronavirus sono disponibili qui. La versione non riservata della decisione sarà messa a disposizione con il numero SA.101474 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza.