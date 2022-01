Cosa prevedono per noi le stelle nei prossimi giorni

ARIETE : Giove e Saturno vi spalleggiano anche se ciò non toglie che prossimamente dobbiate sbrogliare una matassa, mitigare l’impulsività, contenere le stizze, far buon viso a cattivo gioco, accettare un compromesso, mettere in chiaro faccende oscure e difendervi da chi di voi sparlerà. La corrente infatti sarà una settimana pepata ed infiammata dove non dar nulla per scontato ed aspettarsi l’inaspettato. Anche in fatto di soldi e di affetti rendesi tassativo prendere delle decisioni.

TORO : Con Giove imbronciato gli intoppi abbondano quasi come se un insolente spiritello si sollazzasse a sparpagliare sul cammino qualche dolente sassolino ma facendo leva sulle celate risorse porterete a buon fine ciò che vi eravate prefissati alla faccia del virus e di chi vorrebbe vedervi abbacchiati! Se dovete riscuotere dei soldini sappiate che in tempi non lontani arriveranno mentre una persona, a vostra insaputa, tenterà di farvi lo sgambetto. Domenica godereccia.

GEMELLI : Tra gente contorta, soldini da sborsare, benessere da salvaguardare, arrabbiature e stonature vi barcamenerete facendo della filosofia un precetto anche se vi piacerebbe tanto assaggiare una fettina di normalità e tranquillità… A titolo cautelativo siate prudentissimi sulla strada e non accettate di parlare con chi la mascherina non la vuole indossare! Una sorpresina o una cosa che non aspettavate vi emozionerà e nel fine settimana un comunicato sorprenderà.

CANCRO : Con tutto quel trambusto regnante il cielo e in terra non saprete come comportarvi nei riguardi di regole penalizzanti però grazie ad un appoggino, una gratificazione, un personaggio speciale o una circostanza fortunata ed occasionale riprenderete in mano le redini della vostra vita apparendo un pochettino più sereni e meno tesi. Un neo potrebbe provenire dal partner, un anzianotto o un giovanotto ma anche lì tutto si risolverà. Persona da ringraziare per un favore speciale.

LEONE : Una molteplicità di incombenze bussano alla porta di questo bislacco febbraio rendendo arduo programmarvi ma, da impareggiabili re della foresta, ce la farete indipendentemente da qualche contrattempo atto a sbucare all’ultimo momento. Lo stress alimentato da un insieme di faccende complicate favorirà sonnolenza, somatizzazioni e tanta voglia di evadere dalle solite quattro mura. Fattibili dei contatti con dottori o enti sanitari o dolori sparsi.

VERGINE : Chiuderete il mese di gennaio con un Marte gaudente atto ad attizzare quelle speranze smorzate da contingenze avverse. Se per natura soffrite di depressione il pessimismo vi indurrà a vedere solo il lato peggiore delle cose mentre i più ardimentosi si prodigheranno per infondere coraggio a malati e cronici sfigati. Una casuale amicizia invece andrà coltivata e una persona lontana contattata. Apprestatevi pure a ricevere finalmente una risposta tanto attesa.

BILANCIA : Anelereste avere la bacchetta di mago Merlino per annientare il proseguire di striduli e difficili contesti ma non essendo ciò fattibile imparate a convivere con i problemi che quotidianamente vi tocca affrontare, non abbassate la guardia in fatto di precauzioni e occupate la mente con un diversivo offrente un minimo di gratificazione. Una inattesa novella vi sbalordirà e in uno specifico frangente dovrete dare ragione a chi antecedentemente avevate biasimato.

SCORPIONE : Ciò che vi disturba maggiormente è il vedere quanta stupidità circoli liberamente e quanta confusione regni nella vo stra ed altrui testolina al punto di non capirci più un accidente o inciampare in minuti inconvenienti. Diciamo che le moge stelline stavolta vi sostengono nel senso di togliervi un fardello, gustare qualche attimo fuggente, veder alleggerirsi un peso pendente sulla groppa di un congiunto o parente. Ciononostante ci sarà chi con la sua negligenza vi farà incavolare.

SAGITTARIO : Essere in pace con sé stessi è già una gran cosa ma farsi rispettare rendesi basilare specie se un enigmatico personaggio continua a comportarsi malamente: rammentatelo quantunque riscontraste nuovamente, nel suddetto, una palese falsità. Nel contempo da figlioli o genitori sopraggiungeranno delle comunicazioni atte a stupire o accadrà qualcosa preposto a liberarvi da simboliche catene. Nel week end abbandonatevi ai piaceri mangerecci e fate un giretto.

CAPRICORNO : Che bello sarebbe cancellare con una spugna i magoni… Già perché al di là dell’allarmismo alimentato dal virus subentrano posteriori problematiche connesse a normative o ad un familiare talmente testone dal non capire che in nome dalla santa quiete dovrebbe comportarsi diversamente. Pure le finanze, per chi opera autonomamente sono in fase calante anche se, per il rotto di una cuffietta bucherellata, recupererete dei quattrini o perlomeno non affonderete.

ACQUARIO : Sarà un compleanno singolare il vostro, con l’eccesso di stress che attanaglia, delle cosette che vorreste sistemare senza però riuscirvi e delle faccende, private, operative o materiali ardue da decifrare ma, con una Luna nuova in vena di elargizioni, riuscirete a strappare alla taccagna sorte dei momenti carini da condividere con chi vi è particolarmente affezionato. Soltanto un imprevisto verso il week end vi innervosirà. Da non trascurare la salute.