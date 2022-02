Comuni amici della famiglia, Druento il primo ad aderire

Druento è il primo comune piemontese ad aver aderito al network nazionale dei “Comuni amici della famiglia”, un’iniziativa promossa dalla provincia autonoma di Trento e dal Comune di Alghero con l’obiettivo di diffondere sul territorio nazionale una cultura a sostegno del benessere della famiglia. Un percorso che lo ha portato ad ottenere nel 2021 la certificazione “Family in Italia”, assegnata dall’Agenzia per la coesione sociale.

Le azioni portate avanti per avere la certificazione sono state illustrate dal sindaco Carlo Vietti e dall’assessore alle politiche per la famiglia Alessandra De Grandis, sentiti su richiesta di Silvio Magliano (Moderati) in un’audizione in quarta Commissione, presieduta da Alessandro Stecco.

“Si tratta di un progetto di politiche innovative - hanno spiegato - che pone al centro le esigenze delle famiglie e contribuisce a migliorare la qualità della vita della comunità e in maniera indiretta a far crescere e rendere attrattivo un territorio. Un processo che finora ha coinvolto 118 comuni e in cui la rete ha un ruolo di sostegno e indirizzo alle amministrazioni locali che intendono aderire ad un nuovo modello di welfare”.

Sono intervenuti Magliano, Monica Canalis (Pd), Sara Zambaia (Lega) e Francesca Frediani (M4o), che hanno posto domande in particolare sulle possibilità di intervento da parte della Regione per aiutare i comuni nel processo per la certificazione.