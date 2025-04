Con Agriflor una domenica all'insegna della natura e dei fiori

Domenica 27 aprile, dalle ore 9 alle 19, torna Agriflor, il mercatino ad ingresso gratuito di fiori e specialità agricole organizzato mensilmente da Orticola del Piemonte.

Appuntamento nella piazzetta della Gran Madre

Eccezionalmente, questa edizione di Agriflor si svolgerà in Piazzetta Gran Madre di Dio, in pre-collina proprio di fronte alla splendida chiesa Gran Madre e a due passi dal verde della Collina torinese.

Come da tradizione Agriflor metterà in “piazza” una piccola rappresentanza dei vivaisti e dei produttori agricoli del Piemonte per una giornata intera dedicata alla Natura e alle sue eccellenze.

Un anticipo del Festival del Verde

Questa edizione primaverile di Agriflor anticipa l’attesissimo Festival del Verde che, a partire dal 5 maggio fino alla fine del mese, farà scoprire a tutti i torinesi ma anche ai turisti gli innumerevoli tesori verdi di Torino e della sua provincia e dell’edizione 2025 di FLOR, in programma presso i Giardini dei Musei Reali di Torino dal 23 al 25 maggio.