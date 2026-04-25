La Lega a trazione civica ci crede: "Liberiamo Moncalieri dalla sinistra"

A pochi ore dal 25 Aprile, la Lega ha presentato la lista dei suoi candidati al Consiglio comunale di Moncalieri e lanciato il suo slogan per la campagna elettorale "Liberiamo la città dalla sinistra". Ad introdurre la serata e a fare da gran cerimoniere l'onorevole Alessandro Benvenuto, che ha iniziato partendo da quando venne scelto come commissario della Lega a Moncalieri un anno fa. "Qui ci sono persone che non sono solo candidati, ma anche uomini e donne che hanno abbracciato un progetto, per arrivare fino ad oggi".

Il nome 'Fontana sindaco' nel simbolo

Poi ha ricordato come la candidatura a sindaco di Maurizio Fontana, fortemente voluto dal partito, ha saputo prendere spazio e aumentare i consensi via via, tanto da arrivare a convincere tutti gli alleati. E proprio per rimarcare questa decisione, ecco la scelta di aggiungere il suo nome nel simbolo della Lega, per declinare con questa decisione una scelta civica e territoriale, con l'intento di allargare la platea elettorale. Poi si arriva agli immancabili ringraziamenti a Gian Marco Moschella e al consigliere regionale Andrea Cerutti "per aver fatto i salti mortali per arrivare a completare la lista".

"Alternativa credibile come mai in passato"

"Diamo finalmente una alternativa credibile e preparata a questa città come mai era successo in passato", ha fatto notare la segretaria provinciale Elena Maccanti. "Da oggi si parte davvero, noi ci crediamo e possiamo arrivare ad un risultato straordinario, avendo una squadra che ha candidati capaci di parlare con i cittadini e il territorio". Il segretario regionale e capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. "Vogliamo difendere la nostra comunità, ma in pochi mesi dal non esistere quasi più siamo arrivati a far scegliere il nostro candidato sindaco. Ha fatto la differenza per il suo nome, imprenditore noto, che crea lavoro e ricchezza e che sa fare squadra. Potrai fare più videosorveglianza e avere maggiori agenti per garantire la sicurezza, grazie al nostro decreto", aggiunge Molinari, ricordando che "a Moncalieri, città amministrata dalla sinistra, la zona rossa è arrivata grazie ad un governo di centrodestra". E poi invita i candidati ad andare a bussare alla porta anche di chi vota a sinistra, perche' questa volta "la partita nella rossa Moncalieri c'è. Buona battaglia", conclude Molinari.

Maurizio Fontana dice di aver sentori positivi in questi giorni dall'incontro con le persone, ricorda i punti principali del suo programma (dal rilancio del centro storico al piccolo commercio, dagli argini del Po, dai trasporti al rilancio della zona industriale, dalle borgate al nuovo piano regolatore), garantendo che si farà tutto il possibile per far ripartire Moncalieri. E poi aggiunge una chicca: "Portare master o corsi universitari a Moncalieri per rilanciare davvero il Real Collegio Carlo Alberto. Bene gli eventi e la cultura, ma ci vuole qualcosa per far vivere tutti i giorni quel luogo straordinario".

Capolista Alessandro Fontana

Il capolista della Lega sarà Alessandro Fontana (il figlio, ndr): "Voglio dare un contributo a mio padre e a tutta Moncalieri", esordisce. Tra i tanti ecco Cristian Brodella appena 18 anni, il candidato più giovane in lista, poi Bruno Calandra, che si è dimesso da consigliere di Nichelino per correre a Moncalieri: "Diamo tutti il massimo", sprona gli altri candidati. E da Enrico Cerrato dei Popolari, componente civica della lista, viene lanciat lo slogan Liberiamo la città dalla sinistra, "per risolvere i problemi atavici della città".

La lista dei 24 candidati: Alessandro Fontana, Cristian Brodella, Bruno Calandra, Maria Enrica Cavallari, Enrico Cerrato, Raffaele Colaci, Andrea Desogus, Raquel Isabel Dos Santos, Giuseppe Ferrauto, Jennifer Furci, Giuseppe Giraudo, Patrizia Giulianelli, Edoardo Mascagni, Francesco Mittica, Ermanno Monateri, Giuseppe Nardelli, Caterina Pirrotta, Daniele Stefano Rollo, Roberto Romani, Manuela Romano, Francesco Stolfo, Pier Paolo Tabasso, Iuna Zaia e Barbara Zarpellon.