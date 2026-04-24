Qualche conferma, tante novità, molte donne: a Moncalieri FdI spinge Maurizio Fontana per il cambiamento

Qualche conferma e tante new entry, giovani e meno giovani, commercianti, ex militari, lavoratori e liberi professionisti: c'è un pò di tutto, soprattutto donne, tra i 24 candidati al Consiglio comunale di Moncalieri che Fratelli d'Italia ha presentato ieri sera nella sede elettorale del candidato sindaco Maurizio Fontana.

Il totale sostegno a Maurizio Fontana

A fare gli onori di casa è stato il segretario cittadino Emanuele Comba: "Presentiamo una squadra fatta da molti giovani, imprenditori, professionisti, il meglio possibile. Siamo qui tutti pronti a sostenere il nostro Maurizio Fontana, che è il candidato giusto", concetto ribadito pure dal segretario provinciale del partito Fabrizio Bertot: "Quando è venuto fuori il suo nome, in cinque minuti tutte le componenti della coalizione si sono trovate d'accordo. Adesso dobbiamo solo correre, correre, correre".

Insieme a deputati ed esponenti nazionali, da Paola Ambrogio ad Augusta Montaruli, il vicepresidente della Regione Maurizio Marrone ha ricordato l'importanza di recuperare il voto degli astenuti e dei delusi della politica. "C'è una squadra vivace e partecipata, insieme al nostro candidato sindaco possiamo dare un'alternativa e un futuro migliore ad una grande città come Moncalieri. Una alternativa può esserci e siamo noi, bisogna crederci e sapere di avere un grande partito alle spalle".

"Primo obiettivo arrivare al ballottaggio"

L'onorevole Fabrizio Comba ha ricordato da moncalierese come in questa città la sfida sia difficile "perché qui la sinistra governa dalla notte dei tempi, ma il cambiamento è necessario e lo possiamo realizzare. Bisogna dare il massimo per sostenere Maurizio Fontana, perché Moncalieri merita di più e un visionario come lui può rappresentare la svolta. Il primo obiettivo è arrivare al ballottaggio per giocarcela fino alla fine". Poi è toccato finalmente al candidato sindaco, che ha esordito parlando di un "programma in 14 punti che abbiamo appena finito di stilare, con il recupero del centro storico e delle borgate e, la necessità di un nuovo piano regolatore", come tempi principali. Fontana ha garantito la voglia di "ascoltare persone e proposte, idee ma anche criticità. Non risolveremo tutti i problemi, perché non abbiamo la bacchetta magica, ma faremo il possibile per far cambiare le cose".

Tra conferme, tante novità e molte donne

Il capogruppo uscente Cristiano Monticone, ha parlato di un'occasione storica, prima di presentare tutti i candidati consiglieri: "È ora di cambiare a Moncalieri, visto che la città esce dal lungo regno di Paolo Montagna e nel contempo anche Fratelli d'Italia vive una stagione di rinnovamento". Poi, uno alla volta, i 24 candidati si sono presentati. Ad un mese esatto dal voto, FdI sogna il colpaccio nella città del Proclama.

La lista dei candidati: Cristiano Monticone, Rosa Caserta, Roberto Patriti, Diletta Bauducco, Norma Bertalotto, Claudia Cargnino, Andrea Carriero, Angela Ciconte, Carmen Como, Pietro Cozzolino, Roberto Di Masa, Marinella Giachetto, Carlotta Gianoglio, Maurizio Gianoglio, Alessandro Greusard, Patrizia Lombardi, Barbara Masante, Rosaria Mazza, Ewa Mayer, Fabio Montanaro, Gabriele Panetta, Massimiliano Pastore, Elena Roma e Fabio Sannella.