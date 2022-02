Come aprire una società in una free zone a Dubai?

Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un vero e proprio snodo commerciale tra Europa, Asia e Medio Oriente, e Dubai è sicuramente la location ideale per sfruttare questi flussi. Dubai è la capitale economica degli Emirati Arabi Uniti, il suo ambiente imprenditoriale è famoso in tutto il mondo e gode anche di una reputazione molto favorevole per la semplicità del processo di registrazione delle società, oltre a un regime fiscale incredibilmente attraente. A Dubai l'economia è in rapida crescita e garantisce grandi opportunità di investimento. Se sei sedotto dall'avventura di avviare un'impresa a Dubai, sappi che ci sono diverse opzioni possibili, soprattutto per quanto riguarda il tipo di azienda. Tra le altre cose, puoi creare una società in una delle free zone a Dubai. In effetti, alcune aree geografiche all'interno della città sono state evidenziate per stimolare ulteriormente l'attività economica dell'Emirato.

Che cos'è una free zone a Dubai?

Dubai è rinomata per la presenza di numerose zone franche. Si tratta di aree geografiche i cui vantaggi in termini fiscali favoriscono gli investimenti e stimolano l'attività economica del Paese.

La creazione di una società in una free zone a Dubai è spesso l'alternativa più popolare per imprenditori e leader di progetto poiché presenta molti vantaggi. E tra i maggiori vantaggi, il fatto di consentire agli investitori stranieri di possedere il 100% della società. Ma non è tutto! I vantaggi per una società italiana di trovarsi in una zona franca sono innumerevoli poichè le Free Zone offrono un quadro eccezionale senza vincoli. Questo tipo di società ti consente di fare affari a livello globale, senza nessuna imposta sul reddito o sulla società stessa.

Come aprire un società in una free zone a Dubai?

