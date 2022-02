Barriera di Milano: controlli a tappeto della polizia, una denuncia per l’aggressione alla volante

Continuano i controlli della polizia nel quartiere Barriera di Milano, con gli agenti che nel pomeriggio hanno individuato un cittadino senegalese che domenica sera, durante i festeggiamenti per la vittoria del Senegal in Coppia d’Africa, si è reso responsabile dell'aggressione alla volante che stava perlustrando la zona. L’uomo é stato denunciato per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

La polizia ha poi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente un altro cittadino senegalese, fermato all'interno del Parco Peccei e trovato in possesso di circa 20 grammi di crack.

E ancora, la Squadra mobile ha arrestato un cittadino marocchino di 38enne, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare. I controlli straordinari, che proseguiranno per l’intera serata, interessano anche numerosi esercizi pubblici commerciali di zona.