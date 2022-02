Vaccini, Magrini (Aifa): "Niente quarta dose, ma si verso un richiamo annuale"

Il quarto vaccino, "non sarà una 4/a dose ma un richiamo, speriamo annuale " e " dovremo fraternizzare anche quello ". Lo ha dichiarato Nicola Magrini , direttore generale dell' Aifa , durante la trasmissione Elisir, su Rai Tre.

" L'efficacia di questi vaccini - ha detto Magrini - è andata anche meglio del previsto, rispetto al fatto che si siano scoperti così in fretta, che il dato degli studi sia stato del 95% di efficacia e che sia stato confermato nel 1° trimestre di utilizzo reale. C'è stata poi una lenta graduale perdita di efficacia anche per una variante che l'ha parzialmente ridotta ". La comunità scientifica " ne ha concordemente visto lo straordinario beneficio ovunque ".

"Novavax è in arrivo, dovrebbe arrivare il 24 di questo mese e essere disponibile. E' un vaccino proteico, come quelli antinfluenzali. Sarà una piccola integrazione rispetto agli altri vaccini a mRna. Alcuni che sembrano preferirlo, quindi Novavax sarà presto un'opzione per un milione o due di persone che vogliono comunque vaccinarsi", ha affermato Magrini, commentando i dati del rapporto sui vaccini presentato ieri.

"Valneva", ha aggiunto, "è un vaccino ancor più classico e con una tecnologia più vecchia, si tratta di un vaccino inattivato che arriverà ancora più avanti". In qualsiasi caso, quelli a mRna "si sono rivelati i vaccini più efficaci e su cui non c'è da avere nessun dubbio rispetto a interferenze geniche e genetiche".