Studenti in piazza contro Lamorgese: "Nessun infiltrato, dimettiti"

"Nessun infiltrato, Lamorgese dimettiti": è chiaro il messaggio degli studenti delle scuole torinesi, che sulla scia delle 10 occupazioni andate in scena questa settimana hanno protestato oggi pomeriggio davanti alla Prefettura di Torino.

L'obiettivo della manifestazione è stata la ministra dell'interno, Luciana Lamorgese, autrice delle dichiarazioni - giudicate vergognose - sulle presunte incursioni dei centri sociali nelle proteste di cui tanto si è parlato anche a causa degli scontri con le forze dell'ordine: "Usano la retorica degli infiltrati - hanno dichiarato i manifestanti - convinti di minare la nostra unità, ma le occupazioni di questi giorni hanno dimostrato la nostra organizzazione contro la scuola dei padroni. Lamorgese deve dimettersi".

Le rivendicazioni sono note e includono, ricordando la morte di Lorenzo Parelli, la cancellazione dell'alternanza scuola lavoro così com'è strutturata: "Le istituzioni - hanno aggiunto - a parole dicono di volerci ascoltare ma come unica risposta mandano decine di poliziotti in assetto antisommossa con l'obiettivo di reprimere le nostre lotte".

In chiusura, gli studenti hanno rilanciato per nuove occupazioni e per un nuovo presidio fissato per venerdì 18 febbraio.