La crisi delle aziende: affidarsi ad uno specialista nel risanamento aziendale è utile?

In un'epoca segnata dalla crisi causata dal covid19, i cui effetti si sommano a quelli della non meno grave crisi del 2008, che colpì l'economia mondiale in maniera significativa, è molto facile sentir parlare di crisi aziendale.

Peggio ancora, magari è proprio la vostra azienda ad essere stata colpita da questo tsunami di eventi che non hanno fatto altro che far peggiorare le cose in una situazione economica già compromessa in partenza.

Ma vediamo più precisamente cos'è una crisi aziendale, da cosa è provocata e come è possibile risanare economicamente un'impresa in difficoltà finanziaria.

COS'È UNA CRISI AZIENDALE

Una crisi d’impresa avviene nel momento in cui si verifica uno squilibrio economico-finanziario più o meno importante all’interno di un’azienda e che può perdurare nel tempo se non si prendono le opportune misure.

La crisi può avvenire per cause sia interne che esterne: una crisi interna di solito è legata alla cattiva gestione delle attività operative da parte del management, sia in termini economici, che commerciali, che legati al marketing, o alla carente innovazione dell’azienda stessa; mentre la crisi legata a fattori esterni può essere provocata da fattori macroeconomici come l’inflazione, il calo dei consumi, l’introduzione di norme ostili all’azienda oppure un’elevata tassazione.

È nei momenti in cui un'azienda attraversa una situazione economica e finanziaria difficile e complicata che si devono individuare i giusti strumenti e le soluzioni adatte per uscire dalla crisi.

La prima cosa da fare è intervenire subito nel risanare le difficoltà, invece che lasciare che le cose facciano il loro corso, in quanto questa scelta potrebbe pregiudicare il quadro già compromesso della situazione; in secondo luogo, bisogna cominciare a guardare al futuro, anche se vi sembra difficile, e cominciare a fare business in modo da riportare la vostra impresa a una posizione di forte competitività nel mercato.

Le crisi, si sa, spingono al cambiamento e comportano il raggiungimento di obiettivi che prima potevano sembrare impensabili.

Può accadere però, che questo non basti e sia necessario l'aiuto di un professionista per uscire dalla situazione di stallo economico, in modo da essere guidati nel percorso di risanamento aziendale.

RISANAMENTO AZIENDALE

È chiaro che il quadro economico-finanziario in una crisi aziendale è fortemente compromesso proprio perché ci sono delle ingenti perdite di risorse.

Per questo motivo, un imprenditore che chiede aiuto agli istituti di credito per un prestito, la maggior parte delle volte incassa un sonoro rifiuto, in quanto le banche hanno bisogno di garanzie sulla solvibilità del richiedente per poter erogare mutui e concedere prestiti, che l'imprenditore in difficoltà non può concedere.

Quindi la mancanza di merito creditizio fa sì che la situazione peggiori e lo porti a scegliere soluzioni inefficaci se non dannose.

Per evitare situazioni spiacevoli, che non faranno altro che peggiorare la situazione, consigliamo di rivolgervi a un esperto di risanamento economico aziendale che vi guiderà nel processo di ristrutturazione aziendale.

Il professionista, affiancando l'imprenditore, sviluppa le strategie di risanamento più idonee alla situazione economico finanziaria dell'azienda.

Deve innanzitutto avere ottime capacità di diagnosi delle cause che hanno generato la crisi attraverso la comprensione del processo che ha provocato il declino e l’individuazione dei fattori che hanno causato la crisi.

Quindi, indirizzerà l’imprenditore verso il giusto approccio alla direzione finanziaria, in modo da individuare le risorse per realizzare la strategia più adatta al la situazione della vostra azienda.

Potrà consigliare come gestire nel migliore dei modi la liquidità e come ottenere il massimo rendimento dal capitale che avete investito. Inoltre, potrete sviluppare insieme un nuovo progetto di business per riportare la vostra azienda in una posizione di vantaggio competitivo.

Scegliere uno specialista del risanamento aziendale è quindi un'ottima decisione per la gestione strategica della crisi, volta a risollevare le sorti della vostra azienda. Essendo un'operazione complessa, con l'aiuto di questo professionista, la situazione aziendale diventerà più semplice da gestire.