Thom Cachon in concerto al FolkClub

Thom Cachon in concerto giovedì 21 novembre alle ore 21.30 al FolkClub.

Americana autentica è la musica di questo cowboy dai modi gentili e dalla voce profonda e vissuta, uomo d’altri tempi, attualmente considerato uno dei più interessanti cantautori della nuova generazione americana nonché attore cinematografico plaudito dalla critica (“The 5 Outlaws”, “Frontieres”, “Wild West Chronicles” e “Ghost Town”). Musicalmente è figlio di Bob Dylan, Townes Van Zandt, John Prine e Bruce Springsteen, il suo stile narrativo è influenzato da Kris Kristofferson e Steve Earle tra gli altri, come dalla storia sua e della sua straordinaria famiglia. Nella vita è una guida a cavallo sulle montagne del Colorado e del New Mexico, è nipote di un membro della ‘posse’ che stanò e catturò Billy the Kid nonché cugino del fu due volte campione del mondo di pugilato Bobby. Meritatissime le due copertine che la rivista Buscadero gli ha dedicato negli anni, torna sul nostro palco accompagnato da Paolo Ercoli al dobro, pedal steel e mandolino e da Rino Garzia al contrabbasso, per raccontarci la vera frontiera americana, di ieri - il selvaggio West - e di oggi: quella tra gli Stati Uniti e il Messico, tra il futuro e la memoria, la speranza e le radici.