Delizie sotto l'arco: nuovo store di eccellenze piemontesi apre a Cherasco

Sabato 12 febbraio 2022 si è svolto il taglio del nastro e l’inaugurazione di Delizie sotto l'arco, situato nel centro di Cherasco in via Vittorio Emanuele 41, il nuovo store fortemente voluto dalla famiglia Costamagna va ad arricchire l’offerta di un territorio che si distingue per l’eccellenza dei suoi prodotti.

Sugli scaffali di Delizie sotto l’arco, oltre alle prelibatezze di Delizie Bakery, Barbero, Biscotti di Pamparato e Gualino, che sono da sempre il core business dell’azienda della famiglia Costamagna, sarà possibile acquistare le dolcezze di Galup, Streglio, Mandrile Melis, Pasticceria Cuneo e Golosi di Salute. Una vasta scelta quindi, di straordinari marchi storici piemontesi, che sono sinonimo di eccellenza e portano avanti fondamentali valori di tradizione, quali amore e rispetto del territorio, genuinità del prodotto data da lavorazioni ricercate e dalla selezione di materie prime pregiate.

Tutto questo è ulteriormente impreziosito dall’ampio assortimento di panetteria e pasticceria fresca di Fabio Gerlotto, che proseguirà la sua nota e ben avviata attività.



Una scelta imprenditoriale coraggiosa e lungimirante che rimette anche al centro del discorso l’importanza del negozio di vicinato che, in questi tempi, ha assunto grande rilevanza: il rapporto umano e di fiducia che si crea con il negoziante, che seleziona i migliori prodotti da proporre alla clientela, è un fattore determinante che crea valore. Un valore che si accresce quando la proposta si basa su referenze che hanno fatto la storia del comparto bakery e dolciario. Una partnership che raccoglie veri e propri ambasciatori di quel Made in Italy che riscontra sempre più consensi presso i consumatori italiani e stranieri.

Delizie sotto l’arco si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo delle aziende della famiglia Costamagna, che nel 2022 ha in programma di estendere l’offerta con nuove produzioni e spostare tutte le lavorazioni in uno stabilimento unico e all’avanguardia nella città di Cherasco. Un considerevole investimento che si trasforma in una chiara opportunità per fare sinergia con altri importanti e conosciuti marchi nel settore food. Sinergia che darà ulteriore impulso a un territorio che già si contraddistingue per un’offerta turistica ed enogastronomica di alto livello.

Delizie sotto l’arco è quindi destinato a diventare un vero punto di riferimento per chiunque apprezzi le eccellenze della nostra Regione e voglia portare sulla propria tavola prodotti che hanno un comune denominatore: l’alta qualità unita a sapori unici e indimenticabili.