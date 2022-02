L'importanza del Digital Marketing per le aziende torinesi

Al giorno d’oggi, la maggior parte delle aziende torinesi ha già compreso l'importanza del Digital Marketing per farsi trovare online dai propri clienti.

Durante il lockdown, in particolar modo, molte realtà differenti si sono trovate a fronteggiare la stessa sfida: quella di dover comunicare con la propria audience unicamente attraverso il web. Ottenere visibilità, considerazione e attenzione online, infatti, si è rivelata una strategia vincente per tutte le aziende che hanno saputo reagire prontamente.

Tuttavia, c’è ancora molta confusione su cosa sia effettivamente il Digital Marketing. Quali attività online comprende? E come può aiutare le aziende torinesi nei propri obiettivi commerciali? Vediamolo insieme in questo approfondimento.

Digital Marketing: cos’è? Ecco la definizione

Innanzitutto, cos’è il Digital Marketing per aziende? Per Digital Marketing, si intendono tutte le attività di promozione di un brand, un prodotto o un servizio attraverso strumenti e canali digitali. Negli ultimi decenni, le attività di marketing online si sono dimostrate, spesso e volentieri, ben più efficaci della pubblicità offline tradizionale. Questa evoluzione nel modo di fare marketing a livello globale ha portato anche le aziende torinesi a beneficiare del valore aggiunto della pubblicità sul web.

Quali attività online comprende?

Come abbiamo visto, il Digital Marketing comprende tutte le attività online volte a pubblicizzare un prodotto o servizio sul web. Ma quali sono queste attività? Vediamole nello specifico:

Digital Advertising: promozione del proprio business attraverso inserzioni a pagamento su Google Ads, Facebook Ads e altri network;

promozione del proprio business attraverso inserzioni a pagamento su Google Ads, Facebook Ads e altri network; Attività SEO (Search Engine Optimization): ottimizzazione delle pagine web e attività linkbuilding per posizionarsi in prima pagina su Google;

(Search Engine Optimization): ottimizzazione delle pagine web e attività linkbuilding per posizionarsi in prima pagina su Google; Content Marketing: creazione di contenuti come articoli e, in generale, contenuti di qualità;

creazione di contenuti come articoli e, in generale, contenuti di qualità; Conversion Marketing: attività volte alla massimizzazione dei tassi di conversione;

attività volte alla massimizzazione dei tassi di conversione; Social Media Marketing (SMM) su Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Pinterest, TikTok, ecc;

(SMM) su Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Pinterest, TikTok, ecc; Email Marketing (DEM) e SMS Marketing;

(DEM) e SMS Marketing; Affiliazioni, collaborazioni e web partnership.

Perché farsi seguire da un’Agenzia Marketing?

A questo punto sorge una domanda: qual è il modo migliore per fare Digital Marketing? Meglio fare da soli o è meglio rivolgersi a professionisti? Per quanto fare da soli possa sembrare una buona idea (se si è esperti di marketing), nella maggior parte dei casi è decisamente più efficace affidarsi ad un'Agenzia specializzata.

Una volta stabilite le linee guida da rispettare, sarà l’agenzia a pensare a tutto: al sito, ai social, alla SEO, alla strategia per le campagne, alla link building, all’email marketing e a tutte le attività di digital advertising.

Affidarsi all’esperienza di una buona Agenzia di Digital Marketing a Torino consentirà alla tua azienda di crescere online, raggiungere i tuoi futuri clienti e soprattutto… Ti permetterà di concentrarti sulla tua azienda, senza dover pensare quotidianamente a come gestire sito, social, campagne e strategie online del tuo Brand.

Perché è importante fare Digital Marketing?

Perché al giorno d’oggi è diventato così importante fare Digital Marketing? La risposta è semplice. Il Digital Marketing permette a tutte le piccole, medie e grandi aziende di sfruttare al massimo le potenzialità che il web offre. Più visibilità equivale ad ottenere più contatti e, dunque, ad aumentare la possibilità di raggiungere i propri futuri clienti.

I dati parlano chiaro: le aziende torinesi con una buona presenza online godono di una migliore reputazione rispetto ai propri concorrenti. Un profilo social ben curato ed un sito fruibile, veloce nel caricamento e facile da navigare possono davvero fare la differenza.

Al contrario, un'azienda non presente sul web, non ha visibilità. E non avere visibilità da parte del grande pubblico significa ottenere meno contatti, meno clienti e, ovviamente, meno profitti.

I vantaggi del Marketing Digitale per le aziende torinesi

I vantaggi del Digital Marketing per le aziende torinesi sono molteplici. Grazie al marketing online, infatti, è possibile creare una comunicazione integrata, personalizzata e interattiva con l’obiettivo di raggiungere nuovi contatti, consolidare la propria base clienti e vendere i propri prodotti/servizi. Per riassumere i vantaggi, una buona strategia di Web Marketing è in grado di:

Rafforzare la Brand Identity migliorando la percezione del proprio marchio nella mente dei consumatori.

Favorire la lead generation, ovvero la generazione di potenziali contatti realmente interessati ai prodotti e servizi della propria azienda.

Raggiungere un’audience più ampia a livello locale, nazionale o globale.

Mirare ad un pubblico specifico e ben selezionato in base all’età, agli interessi, allo stile di vita e alla geolocalizzazione.

Aumentare il coinvolgimento dell’audience, creando una community intorno al Brand e facilitando la fidelizzazione del cliente.

Aumentare i profitti permettendo agli utenti di acquistare un prodotto o un servizio direttamente sul web.

Misurare concretamente i risultati ottenuti per migliorare le performance future, senza sprecare il budget investito.

Raggiungere gli obiettivi grazie al Marketing Digitale

A conclusione di quanto detto finora, una buona strategia di Digital Marketing per le aziende torinesi è di fondamentale importanza. Sia le piccole, medie e grandi aziende che operano a Torino, in Italia o a livello internazionale, necessitano di una valida presenza online. Per raggiungere i propri obiettivi commerciali in tempi brevi e con un budget non eccessivo, il web marketing si è rivelato essere la scelta migliore per le aziende di ogni settore.