Sarno-Valle (Pd) attaccano: "Sui sostegni alle piscine il Piemonte è fermo"

"Il Consiglio Regionale ha bocciato la proposta di ordine del giorno delle opposizioni per mettere in campo sostegni concreti per i gestori di piscine e impianti natatori a fronte del caro bollette. Una proposta molto concreta, per dare risposta a un problema attualissimo in vista della ormai prossima discussione del bilancio di previsione 2022", denunciano Diego Sarno e Daniele Valle, esponenti del Partito Democratico.

"Mentre altre regioni sono ormai al terzo bando per distribuire risorse ai settori più colpiti dal Covid, il Piemonte dal 2020 non ha più previsto risorse straordinarie e si nasconde dietro l'attesa di risorse dal governo. Peccato per la passerella di mezza Giunta regionale, presidente Cirio incluso, al tavolo dei gestori di piscine della settimana scorsa", concludono Sarno e Valle.