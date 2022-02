L'Asl Città di Torino completa le terze dosi delle vaccinazioni a domicilio

L’Asl Città di Torino ha completato le vaccinazioni addizionali anti Sars-CoV-2 al domicilio; degli oltre 11.000 Cittadini che i Medici di Medicina Generale avevano inserito nell’elenco delle persone vaccinabili al domicilio: circa 7.000 sono stati vaccinati al proprio domicilio; circa 4.000 sono stati vaccinati presso gli Hub Vaccinali dell’ASL Città di Torino, attraverso corsie dedicate o direttamente presso l’Hub di Via Schio, secondo la modalità di “drive-through”.

Circa 700 non hanno ancora ricevuto la dose booster, in quanto il loro stato di salute, al momento, non è idoneo a ricevere il vaccino o perché non hanno ancora maturato il tempo necessario per il richiamo, non essendo ancora trascorsi 120 giorni dall’ultima somministrazione. L’attività dell’Hub Vaccinale di via Schio ha altresì terminato la campagna di vaccinazione presso le RSA e le Comunità Terapeutiche.

Tutto questo è stato reso possibile grazie all’organizzazione di 10 squadre vaccinali dedicate, sotto la guida della Coordinatrice Infermieristica. Complessivamente sono stati impegnati da 40 Medici, 20 Infermieri, 15 Operatori Socio Sanitari, 1 Operatore Tecnico e 3 Amministrativi, oltre al supporto della Farmacia Ospedaliera e delle Tecnologie.