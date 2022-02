Almese cerca un istruttore per la promozione turistica: pubblicato il concorso

Almese cerca un istruttore amministrativo per la promozione del paese. Il Comune all'imbocco della Valsusa ha infatti pubblicato un concorso per la copertura di un part-time a tempo indeterminato categoria “C” posizione economica C1: la scadenza per partecipare è il 7 marzo. Qui il dettaglio della proposta .

Per partecipare sono richieste capacità di tipo tecnico- gestionale dei diversi processi amministrativi. Lo stipendio annuale lordo, per 13 mensilità, supera i 22 mila euro.

Requisiti necessari per aderire al bando sono la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; idoneità psico-fisica all’impiego; iscrizione nelle liste elettorali; non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; non essere stati interdetti da impieghi presso la pubblica amministrazione; avere la patente e il diploma di scuola superiore.