Cisl metropolitana: Domenico Lo Bianco confermato segretario

Con 82 voti su 87, Domenico Lo Bianco , 58 anni, è stato riconfermato alla guida della Cisl Torino-Canavese. La rielezione di Lo Bianco è avvenuta al termine del congresso territoriale che si è svolto al Centro congressi del Santo Volto, a Torino, nei giorni 24 e 25 febbraio, con lo slogan “Esserci per cambiare - il futuro si costruisce insieme”, alla presenza dei segretari regionale e nazionale Cisl, Alessio Ferraris e Luigi Sbarra. Con Lo Bianco, sono stati confermati in segreteria Cristina Maccari, Paolo Ferrero e Mauro Armandi.

Lo Bianco, che è dipendente Amiat, ha iniziato la sua esperienza sindacale in Cisl nel 1988, prima come componente del consiglio di fabbrica e successivamente come operatore Cisl a tempo pieno. Dal 2005 al 2010 è stato segretario regionale della Cisl Trasporti, guidando la federazione per tre anni fino al suo ingresso nella segreteria della Cisl provinciale avvenuto nel gennaio del 2010. Tre anni dopo, nel 2013, la sua elezione a segretario generale della Cisl Area metropolitana.