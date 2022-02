La Mole e Dubai si fanno dolci: così Torino prende l'Expo per la gola

I maestri pasticceri di Ascom Epat Torino e Piemonte Giovanni dell’Agnese (vicepresidente Ascom Epat Torino e provincia), Costantino Guardia, presidente gruppo pasticcieri ,Franco Ugetti e Lorenzo Zuccarello, che fanno parte della delegazione piemontese che si recherà a Dubai in occasione dell’Expo, hanno scelto un modo assolutamente goloso per rendere omaggio alla città ospitante, con una degustazione dell’eccellenza dolciaria torinese e piemontese, presentando un dessert “Passeggiando per il Piemonte”, a base di cioccolato, nocciole, amaretti, gianduja , mango e datteri.