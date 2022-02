Al Cinema Massimo, l'omaggio a Pier Paolo Pasolini in occasione dei 100 anni dalla sua nascita

Il 5 marzo 2022 Pier Paolo Pasolini avrebbe compiuto 100 anni e per ricordarlo il Museo Nazionale del Cinema propone dall’1 al 30 marzo al Cinema Massimo “PPP100”, un omaggio dedicato al suo cinema.

Pasolini nella sua vita si è distinto in molti campi: è stato uno scrittore, un poeta, un regista, uno sceneggiatore, drammaturgo, giornalista e filosofo. Nel cinema è riuscito a legare il suo ruolo di scrittore a quello di regista creando dei prodotti di altissimo livello.

Durante l’arco dell’anno il Museo ricorderà in molte occasioni la sua grandezza, la sua versatilità e la sua grande unicità. Si inizia a marzo con una rassegna organizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna, che ha restaurato la maggior parte dei suoi film e che si arricchirà poi nel mese di aprile con il Lovers Film Festival.

L’intenzione della rassegna è quella di mostrare un cinema che ancora oggi risulta imprevedibile, perché nasceva dalla volontà di creare un dialogo diretto con gli spettatori, coinvolgendoli in scelte narrative ed estetiche non facili, capaci di disorientare e irritare. L’omaggio si compone di nove film.

La rassegna inaugura il 1° marzo alle ore 18 con Accattone, prima prova registica di Pier Paolo Pasolini, uno dei più importanti film degli anni Sessanta. Poi Il Vangelo secondo Matteo in cui Pasolini fa emergere l'idea della morte, uno dei temi fondamentali della sua poetica e Edipo Re, uno dei suoi film più autobiografici. Si prosegue con La ricotta, Uccellacci e uccellini, Porcile, Salò o le 120 giornate di Sodoma e Mamma Roma che sarà eccezionalmente introdotto in sala il 23 marzo alle ore 18.30 da David Grieco. Quest’ultimo presenterà in sala anche il suo “Notarangelo ladro di anime” sempre il 23 marzo alle ore 20.45.