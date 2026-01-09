Addio Befana e Natale, a Madonna di Campagna si pensa già al Carnevale sulla Spina

Torna uno degli appuntamenti più attesi del quartiere: domenica 22 febbraio, a partire dalle ore 15, largo Giachino ospiterà il 6° Carnevale sulla Spina, un pomeriggio di festa pensato soprattutto per bambini e famiglie.
L’evento porterà musica, spettacoli e tradizione, trasformando la piazza in un grande spazio di allegria, tra sfilate in costume, esibizioni storiche e una maxi battaglia di coriandoli.
Spettacoli tra storia, musica e acrobazie
Il programma prevede la partecipazione degli Sbandieratori e Tamburini “De Archatoribus” di Fiano, che animeranno il pomeriggio con coreografie e rulli di tamburo. In scena anche le Majorette “Le Sirenelle” di Borgo Filadelfia, pronte a coinvolgere il pubblico con le loro esibizioni.
A rendere l’atmosfera ancora più magica ci penserà Arianna Campagna sui trampoli, mentre il Gruppo Storico Tradizioni Sabaude riporterà in piazza costumi e suggestioni del passato. Immancabile anche la presenza del Gruppo Alpini Madonna di Campagna, punto di riferimento per il quartiere.
Bambini protagonisti tra coriandoli e pentolaccia
Cuore della manifestazione saranno, come sempre, i più piccoli. Tutti i bambini sono invitati a partecipare alla grande battaglia di coriandoli, momento clou del Carnevale sulla Spina.
Tra le novità dell’edizione 2026, debutta il gioco della pentolaccia, che si affianca alla tradizionale premiazione delle tre maschere artigianali più belle, valorizzando la creatività e la fantasia dei partecipanti.