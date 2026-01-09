JTWIA 2026: Santena rinnova l’impegno per sport, benessere e partecipazione

Santena conferma il proprio impegno nella promozione del benessere e della partecipazione con una nuova edizione di JTWIA – Just The Woman I Am, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo 2026. Sono aperte le iscrizioni per i team, con scadenza fissata al 6 febbraio 2026, attraverso la piattaforma ufficiale https://api.endu.net/r/i/102567 ​



L’edizione 2026 vedrà il Comune di Poirino come co-organizzatore, con il patrocinio dei Comuni di Villastellone e Cambiano e della Città Metropolitana, confermando una collaborazione istituzionale ampia e condivisa a livello territoriale. Il programma dell’evento è attualmente in fase di definizione e sarà dedicato alla promozione dello sport, del movimento e dei corretti stili di vita, con iniziative aperte alla cittadinanza che uniranno attività fisica, prevenzione e momenti di incontro. Tra i momenti centrali del weekend è prevista anche la camminata sul percorso ufficiale JTWIA On The Road.



«JTWIA è un appuntamento che mette in moto la città e crea occasioni di partecipazione reale», commenta Silvia Migliore, assessore agli Eventi e alle Manifestazioni. «Un evento che cresce grazie alla collaborazione con il territorio e che valorizza Santena come luogo di comunità attiva».

Accanto alla dimensione sportiva, la manifestazione avrà un forte focus sul benessere e sulla prevenzione, intesi anche come strumenti di inclusione sociale e attenzione alla persona.



«Promuovere il benessere significa lavorare sulla qualità della vita delle persone», sottolinea Alessia Perrone, assessore alle Politiche Sociali. «Iniziative come JTWIA permettono di avvicinare la cittadinanza ai temi della salute e della consapevolezza in modo semplice e accessibile».

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà locali, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e la partecipazione attiva.



«JTWIA rappresenta un esempio concreto di lavoro di rete e di collaborazione tra amministrazioni, associazioni e realtà locali», dichiara Roberto Ghio, sindaco di Santena. «Un progetto che rafforza il legame tra i Comuni del territorio e dimostra come la partnership istituzionale sia uno strumento fondamentale per generare valore sociale. Come amministrazione crediamo in iniziative costruite insieme, capaci di unire competenze e visioni per promuovere stili di vita sani, partecipazione attiva e senso di comunità».



Nei prossimi mesi verranno comunicati ulteriori dettagli sul programma delle due giornate e sulle modalità di partecipazione alle iniziative previste.