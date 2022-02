Backstage. Guerra, si torna all'emergenza: appuntamento questa sera alle ore 21

Questa sera alle ore 21, in diretta su Torino Oggi e su altre testate del gruppo More News oltre che su Linea Italia Piemonte, una nuova puntata di Backstage, il talk show di approfondimento e commento sulla politica, l'economia, l'attualità con ospiti e testimonianze.

Ci mancava solo la guerra. Si intravvedeva l'uscita dall'incubo Covid, pur con tutte le perplessità e le incertezze del caso ed ecco che, come in un girone infernale, si torna all'emergenza e questa volta è guerra vera. Una guerra che ci riguarda sotto l'aspetto umanitario, ovviamente, ma ci coinvolge anche economicamente in un momento in cui, dopo il Covid, si profilavano le nubi nere di una crisi che partiva dal problema del caro energia e del caro materie prime.