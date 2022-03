Sponsorizzazione del Verde, nuove linee guida approvate dalla giunta

Con una delibera proposta dall’assessore al Verde Pubblico e alla Cura della Città, Francesco Tresso, la Giunta Comunale ha approvato nella seduta odierna le linee di indirizzo per la valorizzazione e manutenzione del verde pubblico mediante contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni.



I soggetti interessati potranno far pervenire le loro proposte di sponsorizzazione rispondendo all’avviso pubblico che sarà pubblicato sul sito della Città nei prossimi giorni. Le proposte, che dovranno essere presentate seguendo scadenze mensili, verranno valutate da un’apposita commissione tecnica.



Attraverso i contratti di sponsorizzazione l'amministrazione civica potrà affidare ai privati la valorizzazione e manutenzione di aree verdi, aree per l’attività sportiva libera, aree gioco e aree cani comunali, oppure reperire risorse per la realizzazione di specifiche attività legate alla manutenzione, promozione e cura del verde.



Come novità delle nuove linee guida, la possibilità di contribuire alla valorizzazione degli spazi di rappresentanza dell’Amministrazione aperti alla cittadinanza, quali ad esempio le anagrafi o l’ingresso delle sale auliche dei matrimoni. Ma l’elenco di tutte le attività che i privati potranno sostenere è variegato: si va dalla fornitura di beni per allestire e realizzare aiuole o ponti fioriti o per incrementare e curare il patrimonio arboreo cittadino, alla sistemazione o all’acquisto di arredi (rastrelliere per biciclette, panchine, pannelli informativi) per parchi e giardini, fino alla manutenzione di fontane e impianti di irrigazione.



L’assessore Francesco Tresso ha commentato: “Ringrazio fin da ora tutti i partner privati che risponderanno alla nostra ricerca di sponsorizzazione, dimostrando così grande sensibilità e attenzione nel prendersi insieme cura della città".