Trasporto scolastico disabili, i disservizi sono un ricordo lontano: in ritardo 7 casi su 1.460

C’era una volta il disservizio del trasporto scolastico dei disabili. Potrebbe iniziare così la storia, questa volta con lieto fine, dei 389 studenti che ogni giorno si recano a scuolabus 43 mezzi attrezzati del consorzio A.A.T.

Il servizio trasporto disabili cambia marcia

Il consorzio, che ha vinto la gara d’appalto e ha preso in carico il servizio a partire da settembre, ha archiviato i problemi emersi con Tundo nei passati cinque anni. Dopo alcuni mesi di criticità dovute a una programmazione delle linee inadeguata, prodotta da un software rivelatosi inadatto, i ritardi e le mancate risposte del call center hanno lasciato spazio a una gestione efficiente e puntuale.

Taxi, liste whatsapp e mail: com'è cambiato il servizio

Per cambiare passo, tra novembre e dicembre son stati inseriti 10 taxi aggiuntivi per alleggerire le linee, creata una nuova governance e dato vita a due riunioni dell’osservatorio per avere un confronto costante con i genitori degli studenti. Il lavoro dell’assessorato ha permesso di creare una mail per le segnalazioni, un super call center con un numero verde, una lista broadcast whatsapp per le comunicazioni urgenti e tre linee fisse, oltre a due di cellulari.

I numeri che certificano la buona gestione

Il risultato? Il rispetto del diritto allo studio, certificato dai numeri. La percentuale di ritardi in arrivo a scuola o di prese in anticipo da scuola è rispettivamente 0.48% (7 casi su 1.460) e 0.27% (4 casi su 1.458). i pochi ritardi che permangono (7 utenti in ritardo, un solo giorno a settimana, e 4 utenti presi in anticipo, un solo giorno a settimana), sono comunque non superiori a 15 minuti (nei mesi precedenti ci sono stati picchi fino a 120 minuti), tali quindi da non ledere il diritto allo studio dei bambini/ragazzi. In tre settimane il numero di tratte percorse è di 18.162.

Salerno: "Bene i numeri, ma la miglior cosa sono gli apprezzamenti delle famiglie"

"Sono andata sui mezzi, ho parlato con i genitori e ho cominciato a gestire questa questione degli uffici: ci siamo occupati ogni giorno di questo servizio, formulando ipotesi e programmando le linee" spiega Carlotta Salerno, assessora all'Istruzione. "Non mi sarei permessa di dare dati positivi senza verificarli con le famiglie: sono serena perché loro sono i primi a garantire sul miglioramento del servizio", conclude Salerno.