Clienti senza mascherine: circolo di via Botticelli chiuso per 5 giorni, multa di 5 mila euro per il titolare

Clienti senza mascherine: circolo di via Botticelli chiuso per 5 giorni

Nelle prime ore di domenica mattina, a seguito di specifiche segnalazioni di alcuni cittadini, gli agenti del Reparto di Polizia Commerciale della Polizia Municipale, hanno effettuato un controllo ispettivo presso un circolo privato in via Botticelli.

All’interno dei locali, gli agenti hanno accertato la presenza di 60 persone che consumavano bevande prive dei dispositivi di protezione individuali (mascherine), 30 delle quali non erano nemmeno soci del circolo. Il cartello di capienza massima del locale, così come quelli informativi sull’utilizzo della mascherina e del gel detergente, non erano esposti, pertanto gli agenti hanno sanzionato il presidente per inosservanza delle linee guida normativa Covid-19 (400 euro) e disposto la chiusura del circolo per 5 giorni.

Al presidente del circolo sarà notificata un'ulteriore sanzione di circa 5.000 euro per esercizio della somministrazione in forma pubblica effettuata a favore di non soci.