Chi è il favorito secondo il bookmaker Merkrurwin per vincere il Derby della Madonnina

Il derby di Milano è uno dei più conosciuti al mondo insieme a quello argentino fra River Plate e Boca Juniors, e quando la partita viene giocata anche in altre competizioni oltre al campionato italiano, questa assume ancora più fascino. Indimenticabile la semifinale di Champions League dell’edizione 2003-2004 che vide poi trionfare il Milan in finale contro la Juventus ai calci di rigore. Quest’anno le due squadre milanesi che danno vita al derby della Madonnina si affrontano in un’altra semifinale, ma stavolta di Coppa Italia con il ritorno fissato al 20 aprile. Chi arriverà alla finale?

20 aprile derby di ritorno di Coppas Italia, chi avrà la meglio?

Per analizzare il derby di ritorno, che secondo merkurwin e altri esperti di calcio vede l’Inter favorita, bisogna fare un leggero passo indietro e contestualizzare il momento in cui verrà giocato il match di San Siro del 20 aprile. Già la partita d’andata aveva dimostrato come le due milanesi in realtà non volessero affondare il colpo, e si sono tenute alla larga da pericoli nelle rispettive aree di rigore, senza mai veramente accelerare e cercare la rete del vantaggio. Ciò perché il calendario diceva che il Milan avrebbe affrontato il Napoli in campionato e l’Inter la settimana dopo avrebbe giocato contro il Liverpool. Ecco che comprendiamo bene che il calendario di aprile è importante per analizzare il derby numero 232 e che vede nel bilancio totale un leggero vantaggio di vittorie dell’Inter con 84, mentre il Milan si è imposto 76 volte.

Dobbiamo infatti considerare che le due squadre sono assolutamente in corsa per lo scudetto 2021-2022, e ad aprile ci saranno partite decisive visto il poco distacco fra i due club, e inserendo anche il Napoli nella lotta a tre, ecco che le cose si complicano e non poco. Aprile sarà anche il mese di Juventus contro Inter, e la “vecchia signora” potrebbe accorciare ancor di più in classifica inserendosi nell’inseguimento al vertice; ancora subito dopo il derby invece l’Inter avrà la difficile partita in casa contro la Roma dell’ex Mourinho. Aprile per il Milan invece si aprirà con la gara casalinga con il Bologna che non dovrebbe creare particolari grattacapi a Pioli e i suoi uomini, ma è la sfida successiva al derby di Coppa che può valere punti preziosi. Infatti il Milan il 24 aprile sarà impegnato a Roma contro la Lazio di Sarri, campo ostico e dove i rossoneri potrebbero perdere terreno dalla vetta.

L’Inter appare leggermente favorita anche grazie a una panchina più lunga, sarà comunque determinante come gli allenatori delle due squadre gestiranno le risorse mentali e fisiche per arrivare alla semifinale di ritorno, che si annuncia di grande spettacolo.