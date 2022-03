Tre latitanti fermati dalla polizia: uno dei tre si era abraso le impronte digitali per evitare il riconoscimento

Sabato pomeriggio la polizia ha controllato in via Brandizzo due senegalesi privi di documenti. Condotti in commissariato e sottoposti a comparazione delle impronte, uno dei due è risultato non essere mai stato fotosegnalato, mai fermato e del tutto sconosciuto in Italia. Insospettiti, gli agenti hanno osservato con attenzione le impronte digitali e si sono resi conto che i polpastrelli e parte del palmo della mano erano abrasi.

Dopo approfonditi accertamenti effettuati anche mediante consultazione della banca dati Schengen, sono emersi riscontri dai quali lo "sconosciuto incensurato" è risultato essere colpito da un ordine di carcerazione emesso a giugno del 2014, dovendo scontare la pena residua di ben quattro anni di reclusione (e 16mila euro di multa) per reati in materia di stupefacenti. L’uomo è stato arrestato per false attestazioni fornite a pubblico ufficiale e fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione, oltreché in esecuzione dell'ordine di carcerazione a suo carico.