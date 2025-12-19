Frejus, salvato un minore a rischio durante un controllo di frontiera

Un intervento tempestivo della Polizia di Frontiera al traforo autostradale del Frejus ha permesso di intercettare e mettere in sicurezza un minore in situazione di vulnerabilità, impedendone l’espatrio in violazione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Italiana.

Durante un controllo su un autobus di linea internazionale in uscita dal territorio nazionale, gli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Bardonecchia hanno identificato un nucleo familiare, tra cui il minore per il quale erano in corso provvedimenti di divieto di espatrio e collocamento protetto, emessi dal Tribunale per i Minorenni di Venezia.

Grazie alla professionalità degli operatori, è stata attivata immediatamente una rete di contatti con le Autorità Giudiziarie e i servizi sociali competenti, garantendo l’esecuzione delle misure di tutela e il collocamento del minore in un ambiente sicuro.

L’operazione ha richiesto un’attenta ricostruzione delle dinamiche familiari, la verifica delle segnalazioni nelle banche dati e il coordinamento con più enti istituzionali.