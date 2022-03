Grugliasco sul piccolo schermo: c'è anche la piccola Carola nella fiction "Cuori" di Rai Uno

Una bella emozione rivedersi in tv per Carola, bambina riservata che frequenta la quinta elementare alla scuola “Don Caustico” e da quattro anni la scuola di pianoforte presso l'Associazione Musica Insieme: "Era molto naturale sul set – prosegue papà Felice – e per questo ha anche ricevuto i complimenti del regista, ma non ama darsi arie ed è molto riservata. Però è stata una grande emozione vederla lì, in primo piano in tv su Rai 1. E non dico quante telefonate da tutta Italia abbiamo ricevuto. Anche perché la fiction, in otto puntate, è stata molto seguita e l'ultima ha avuto ben 4 milioni e mezzo di spettatori".