Djokovic spegne il sogno di Musetti: niente Atp Finals per l'azzurro. Ma poi arriva il ripescaggio

E' il canadese Felix Auger-Aliassime l'ottavo qualificato per le Atp Finals. L'asterisco che c'era fino ad oggi pomeriggio è stato cancellato dal risultato della finale del torneo di Atene: Nole Djokovic non ha fatto sconti, battendo in rimonta il nostro Lorenzo Musetti col punteggio di 4-6 6-3 7-5, togliendo all'azzurro la possibilità di acciuffare in extremis l'ultimo posto utile.

Ma poi ecco arrivare la sorpresona in serata: dopo giorni di sussurri e voci, Djokovic ha deciso di rinunciare all'appuntamento di Torino, al suo posto viene ripescato proprio Musetti, che finisce quindi nel girone con Alcaraz, Fritz e De Minaur: per il carrarino debutto lunedì pomeriggio contro lo statunitense Fritz.

Niente derby Musetti-Sinner

Niente derby azzurro quindi lunedì sera contro Sinner, nella seconda giornata delle Finals: sarà Auger-Aliassime il primo avversario del numero uno del mondo. Per Musetti la consolazione di essere la prima riserva, con la possibilità di subentrare (come capitò proprio a Sinner nel 2021, dopo l'infortunio di Matteo Berrettini, ndr) in caso di forfait di uno dei magnifici otto.

Un finale di stagione negativo ha impedito al carrarino di arrivare a Torino fra i Top, favorendo la rimonta e il sorpasso di Auger-Aliassime. L'ulima speranza era legata ad un successo ad Atene, torneo per il quale aveva chiesto una wild card in extremis: Musetti ha vinto il primo set e nel terzo ha rimontato due volte il break di svantaggio, cedendo solo 7-5 al terzo. Avesse sempre giocato così, da metà settembre in avanti, avrebbe vissuto le Finals non da riserva. Poi il colpo di scena.

'Muso' nel girone con Alcaraz

Aggiornamento ore 20.40: Djokvic alla fine ha deciso di rinunciare all'appuntamento di Torino, al suo posto giocherà Musetti. Per la prima volta l'Italia potrà così schierare due giocatori tra gli otto protagonisti delle Atp Finals.