Una grande festa a Moncalieri per i 100 anni di nonna Paolina

Nei giorni scorsi Moncalieri ha festeggiato un compleanno speciale, di quelli che solo le persone speciali riescono a raggiungere: nonna Paolina ha tagliato il traguardo dei 100 anni e a fare festa con lei, oltre ai suoi cari e alla famiglia, c'è stato anche il sindaco Paolo Montagna.

Il saluto del sindaco e di tutta la Comunità

Il suo è stato il saluto della città, con un omaggio floreale e parole dolcissime: "Questa è una storia lunga 100 anni. Paolina è originaria della Valle di Susa, insieme ai suoi genitori e ai suoi cinque fratelli. Di quella famiglia ora rimane lei, sopravvissuta per destino", ha detto Montagna.

"Succede da giovanissima: un’amica le consiglia un posto di lavoro alle poste di Borgone. Lei tituba, non si presenta. Nello stesso giorno i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale colpiscono proprio l’edificio postale. L’amica rimane uccisa ed è il primo grande dolore", aggiunge il sindaco di Moncalieri, ripercorrendo le vicende della donna. "Finita la guerra Paolina sbarca a Torino, in un convitto di suore, e inizia a costruire il suo futuro. Lavora prima come impiegata amministrativa in quello che oggi conosciamo come Istituto Marro di Moncalieri, poi all’Ospedale Regina Margherita".

La perdita della prima figlia e poi del marito

"È In questi anni che incontra Beppe, il suo grande amore. Fa l’amministratore di alloggi, ma nel cuore rimane contadino, legato per sempre alle terre della sua famiglia moncalierese. Dal loro amore nasce una prima figlia, che muore dopo pochi mesi segnando un dolore mai colmato. E nel 2005 se ne va anche Beppe. Le loro foto campeggiano in primo piano, nel soggiorno dove mi accoglie", fa notare Montagna. "Si pensiona. E dal giorno dopo diventa volontaria nella Croce Rossa di Moncalieri, sempre pronta a dare una mano a chi ne aveva bisogno".

Oggi Paolina vive dell’amore del figlio Alberto, che le è sempre accanto. "Ho avuto l’onore di festeggiare con loro le 100 candeline. Un traguardo straordinario, che racchiude un secolo di vita, di amore, di memoria", ha concluso il sindaco di Moncalieri, facendole gli auguri a nome di tutta la Comunità di Moncalieri.