Daniela Ruffino passa ad Azione: "Con Calenda per ascoltare territori ed elettori"

“Ho scelto di aderire ad Azione di Carlo Calenda perché il suo lavoro sul territorio, la cura e l’incontro degli elettori, come ha evidenziato la recente campagna amministrativa per Roma, dimostrano che un nuovo modo di mettersi in ascolto dei cittadini è possibile. In questi miei anni di impegno parlamentare e di amministratrice locale ho lavorato proprio per le tante donne e uomini che vivono nei piccoli Comuni, affinché nessuno di loro restasse senza voce. Sono convinta che, oggi più che mai, ci sia la necessita di parlamentari che si occupino di temi concreti e vicini ai cittadini come la salute, l'istruzione, la sicurezza, i servizi, per evitare che i nostri territori vengano fatalmente abbandonati". Lo afferma Daniela Ruffino, parlamentare piemontese, eletta nel collegio di Pinerolo.